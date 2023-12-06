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14:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Депутат Хинштейн назвал имена высокопоставленных росгвардейцев-членов банды киллеров

Это начальник штаба СОБРа и оперуполномоченный спецназа.

Источник: Reuters

Депутат Госдумы Александр Хинштейн раскрыл подробности задержания банды киллеров, на счету которой несколько десятков убийств в 2000—2010 годах.

Как сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале, в задержании членов шайки участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Это связано с тем, что в числе подозреваемых — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

Хинштейн подчеркнул, что оба ранее служили в МВД. В частности, Волостных был сотрудником спецназа «Гром» Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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 Депутат Хинштейн назвал имена высокопоставленных росгвардейцев-членов ба...
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