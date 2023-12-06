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6 декабря, источник: Клопс.ru

В посёлке под Зеленоградском загорелся гараж, пожарные вытащили из огня три газовых баллона

Пострадавших нет.

5
фотографий
5
фотографий

В Зеленоградском районе в доме на три семьи случился пожар — огонь охватил пристроенный гараж из газосиликатных блоков с машиной внутри. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

О ЧП, которое произошло в посёлке Ракитное, стало известно утром в среду, 6 декабря. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Из пристройки пожарные эвакуировали 3 газовых баллона. Специалистам удалось избежать распространения огня на жилой дом. В ликвидации пожара задействовали 15 человек личного состава и 3 единицы техники. О пострадавших не сообщается.

На Куршской косе в ночь на воскресенье, 3 декабря, случился пожар. Неизвестный поджёг контейнерную площадку для сбора ТБО на парковке экологической тропы «Высота Эфа». Огонь перекинулся на биотуалеты, четыре из которых сгорели.

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