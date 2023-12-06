6 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте задержан очередной криминальный авторитет Аббосхон Ходжаев
ГУВД Ташкента сообщило об очередном задержании граждан по подозрению в совершении преступлений.
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В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками ГУВД Ташкента, были задержаны еще несколько человек по подозрению в совершении преступлений.
В частности, правоохранители задержали криминального авторитета Ходжаева Аббосхона Ахмадовича, 1982 г. р. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 165 УК РУз (Вымогательство по предварительному сговору группой лиц). Он задержан в процессуальном порядке.
Также задержаны:
• Абдуллаев Ахрор Равшан угли, 1991 г. р. (ч. 5 ст. 273 УК РУз — Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах);
• Махмудходжаев Саидахмадхон Саидалимович, 1984 г. р. (ч. 2 ст. 277 УК РУз — Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере);
• Холмуродов Суннатилла Чориевич, 1993 г. р. (ст. 104 УК РУз — Умышленное тяжкое телесное повреждение).
К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
• Мухамеджанов Азлархон Ботирович, 1987 г. р. (ч. 2 ст. 165 УК РУз — Вымогательство по предварительному сговору группой лиц);
• Рустамов Умид Каманжанович, 1984 г. р. (ч. 5 ст. 273 УК РУз — Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах).
Они привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу и задержаны в процессуальном порядке. Расследование продолжается.
Граждане, пострадавшие от действий задержанных или их сообщников или владеющих информацией об их деятельности, могут обратиться в столичное ГУВД по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или по Telegram 99−370−73−94. Личность заявителей останется конфиденциальной.