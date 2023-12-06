6 декабря, источник: Комсомольская правда
«Это трагедия, горело знаковое место»: Солистка Мариинского театра рассказала, как произошел пожар в консерватории Римского-Корсакова
В пожаре в консерватории Петербурга мог пострадать малый зал Глазунова.
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В Петербурге выясняют причины пожара в консерватории имени Римского-Корсакова. Историческое здание загорелось днем 6 декабря. По словам очевидцев, огонь полыхал в окнах сразу четырех этажей с одной из сторон здания.
— Мы услышали крики, подумали — драка, выглянули в окно, а там пожар. Рабочие высыпали на улицу. Скорее всего, огонь пошел снизу, — рассказала spb.kp.ru очевидица Анна, солистка расположенного по соседству Мариинского театра. — Место, где произошел пожар — скорее всего, это малый зал имени Глазунова. Знаковое место. Судя по тому, что мы слышали от рабочих, в этом зале был склад. Для нас артистов — это трагедия. Для всех музыкантов. Мы надеялись, что все сдадут через несколько месяцев. В окнах было видно, что внутри уже цивильно. Правда, недавно их заколотили на зиму.
Как ранее сообщал spb.kp.ru, пожарные потушили возгорание в Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В МЧС уточнили, что горение происходило на первом этаже на площади около 100 квадратных метров. Предположительно, сначала загорелись стройматериалы на первом этаже. О пострадавших не сообщалось.
Напомним, в историческом здании консерватории сейчас идет реставрация. В 2020 году был заключен контракт на 17,9 млрд рублей с московской фирмой АО «Политехстрой». В октябре власти сообщали о скорой сдаче объекта в эксплуатацию.