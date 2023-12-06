В Астане арестовали главу городской станции скорой помощи

Об этом рассказали в пресс-службе столичного горсуда:
«6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ “Городская станция скорой медицинской помощи”.
5 декабря 2023 года в соцсетях появилась информация, что директора городской станции скорой медицинской помощи Астаны Мурата Оразбаева якобы задержали по подозрению в хищении.
Позднее стало известно, что Антикор задержал руководителя ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи».