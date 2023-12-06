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6 декабря, источник: Прецедент

Обвиняемому в госизмене новосибирскому ученому Звегинцеву продлили арест

Советский районный суд до 7 февраля 2024 года продлил срок нахождения под домашним арестом Валерию Звегинцеву, главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН.

Напомним, что доктору технических наук Звегинцеву предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (госизмена) в начале апреля 2023 года, а 7 апреля Советский районный суд на два месяца избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В июне арест продлили, при этом пожилому человеку не разрешили прогулки на улице.

Это уже третий выдающийся ученый-аэродинамик из ИТПМ СО РАН, которого обвиняют в государственной измене. Анатолия Маслова и Александра Шиплюка заключили под стражу летом 2022 года, где они содержатся и на сегодняшний день. Кроме них в московское СИЗО «Лефортово» отправили еще одного новосибирского ученого Дмитрия Колкера, у которого была диагностирована четвертая стадия рака. Спустя два дня Колкер скончался в больнице.

Дело Анатолия Маслова рассматривает Санкт-Петербургский городской суд с грифом «совершенно секретно».

В мае 2023 года сотрудники ИТПМ СО РАН опубликовали на сайте института открытое письмо, в котором высказали опасения, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. Ситуацию с уголовным преследованием сотрудников СО РАН прокомментировал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Постановлением Советского районного суда г. Новосибирска от 05.12.2023 продлен срок нахождения под домашним арестом до 7 февраля 2024 года в отношении Звегинцева В. И, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, — пояснили в суде.

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