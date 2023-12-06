16:28 (мск), источник: © РИА Новости

На Донецком направлении отразили две атаки ВСУ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Группировка войск «Юг» ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила две атаки, ВСУ потеряли до 300 человек и 13 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Кирово Донецкой народной республики», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, поражены живая сила и техника ВСУ в районах Клещеевки, Майорска, Андреевки и Марьинки в ДНР.

«Потери противника составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — добавили в ведомстве.

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