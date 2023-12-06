6 декабря, источник: Комсомольская правда
Ухаживала, а потом напала: В Ростовской области семья пять дней жила в доме с телом убитой бабушки
Под Ростовом внук покрывал жену, которую подозревают в убийстве бабушки.
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В хуторе Ростовской области молодая женщина убила 88-летнюю парализованную бабушку. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», подозреваемая была родственницей больной старушки и в последнее время за ней ухаживала.
УПАЛА И ОКАЗАЛАСЬ ПРИКОВАНА К ПОСТЕЛИ.
По словам местных жителей, семья переехала в хутор недавно. В одном доме поселились 34-летняя Елена, ее муж и его бабушка. Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка держалась и требовала постоянного ухода. Но потом случилась беда — старушка упала и сломала шейку бедра. Пожилая женщина оказалась прикована к постели.
— Ухаживать за ней стала Елена. Поговаривают еще, что у бабушки характер был непростой, что она часто срывалась на невестке. Но, возможно, старушка стала такой из-за травмы, — говорит один из собеседников.
По его словам, не нравилось пенсионерке и пристрастие Елены к алкоголю. На этой почве между женщинами часто вспыхивали конфликты.
САМА ПОЗВОНИЛА И СОЗНАЛАСЬ.
Как рассказал источник, в тот вечер Елена выпила и собралась позвать гостей. Пожилая родственница начала возмущаться.
Очередной упрек привел женщину в ярость. Она схватила кухонный нож и несколько раз ударила старушку. Пострадавшая скончалась.
Предположительно, внук убитой в этот момент находился в соседней комнате. Он пришел на шум и увидел, что бабушка мертва. Однако ни он, ни его жена не стали вызывать полицию.
По словам источника, почти пять дней супруги жили в доме с покойной. После этого Елена позвонила в полицию и созналась в преступлении.
ОФИЦИАЛЬНО.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На время расследования ее отправили под стражу.
— По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в СУ СКР по Ростовской области.