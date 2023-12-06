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6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

Свердловский облсуд снова оставил опекуншу шестилетнего Далера в СИЗО

Женщина и её адвокат подавали апелляционные жалобы.

Свердловский облсуд снова отказался выпускать опекуншу шестилетнего Далера из СИЗО-5 Екатеринбурга. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба инстанции.

Ранее решение продлить ей меру пресечения вынес Ленинский райсуд. Это произошло 22 ноября. срок заключения под стражу был продлён до 26 февраля.

Но женщина и её адвокат подали апелляционные жалобы. 6 декабря облсуд рассмотрел их в закрытом заседании и оставил без удовлетворения.

Наумову обвиняют в истязании и убийстве ребёнка, а также в мошенничестве при получении выплат. Сама она признаёт вину только по последнему пункту.

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