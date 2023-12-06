6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Краснодарском крае на 50% выросло число кибератак
На Кубани зафиксировали около 45 тысяч кибератак с начала 2023 года.
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В Краснодарском крае на 50% выросло число кибератак. Об этом сообщили на Совете по защите информации при администрации региона.
Участники обсудили защищенность государственных информационных систем исполнительных органов, подготовку кадров информационной безопасности. Всего с начала 2023 года на Кубани зафиксировали около 45 тысяч случаев кибератак.
В то же время количество вирусных заражений и попыток эксплуатации уязвимостей уменьшилось с 30 до 19.
«Сегодня наша задача — максимально серьезно отнестись к новым вызовам и угрозам в киберпространстве. Задача хакерских атак — дестабилизировать общество, нанести репутационный ущерб региону. Каждому из нас важно понимать это», — отметил вице-губернатор Александр Руппель.