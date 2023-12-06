6 декабря, источник: Комсомольская правда
«Исторические залы не пострадали»: Что известно о состоянии здания консерватории в Петербурге, где произошел мощный пожар
Спасатели МЧС полностью потушили пожар в консерватории Римского-Корсакова.
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Мощный пожар не затронул исторические залы и старинные интерьеры в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге, которая заполыхала днем 6 декабря. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства», которая оплачивает работы по ремонту здания. Напомним, что огонь распространился на четыре этажа и охватил 100 квадратных метров. К 15:00 пожар потушили. Предварительной причиной ЧП считают замыкание электрики или возгорание тепловой пушки.
— Возгорание произошло на складе внутри помещений консерватории, эвакуация сотрудников со строительной площадки произведена успешно и пострадавших нет, — сообщили редакции в компании. — Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже здания в отдалении от реставрационных залов. Последствия возгорания будут устранены силами подрядной организации АО «Политехстрой». Проведение первого концерта в историческом здании планируется в 2024 году. В настоящее время завершена реставрация фасадов Консерватории, где отреставрировано более двух тысяч элементов лепного декора. Также усилена и отреставрирована кирпичная кладка и оштукатурены стены здания площадью 8 тысяч квадратных метров. Специалисты настраивают архитектурную подсветку. Продолжается реставрация внутренних помещений, а также картин, скульптур, исторических музыкальных инструментов, мебели в мастерских города.
В компании-подрядчике «Политехстрой» spb.kp.ru также подтвердили, что сроки сдачи объекта из-за пожара сдвигаться не будут.
Отметим, здание петербургской консерватории имени Римского-Корсакова решили сдать раньше срока. Об этом ранее объявляли власти города. Кроме того, информация об ускорении ремонта содержится на портале госзакупок. Spb.kp.ru удалось найти дополнительное соглашение, по которому срок сдачи объекта был сдвинут на год. С первоначального 25 декабря 2025 года на 25 декабря 2024 года. К этому моменту подрядчик должен будет завершить все работы по реставрации исторических залов, а также создать атриумы из двух внутренних двориков.
Госконтракт на реставрацию консерватории заключили в 2020 году. Стоимость работ составила 17,9 млрд рублей. Интересно, что после завершения ремонта у подрядчика будет еще год, чтобы поставить в консерваторию новые музыкальные инструменты. Учреждение должно получить 113 предметов среди которых органы, ксилофон, литавры, челеста, а также десятки роялей, в том числе 37 инструментов элитной марки Steinway&Sons.
Подрядчиком выступила московская фирма «Политехстрой». Ее портфеле госзаказов такие работы как строительство жилых домов в Москве, а так же школы и детского сада в Геленджике.
Добавим, что очевидцы пожара ранее рассказали spb.kp.ru, что возгорание могло произойти на лестнице недалеко от зала имени Глазунова — знакового для музыкального Петербурга места.
— Интерьер малого зала насыщен архитектурными деталями и элементами, являющимися предметами охраны, — говорится в госконтракте. — Зал должен выполнять функции учебной сцены, на которой проводятся: концертные учебные мероприятия исполнительских кафедр и факультетов в рамках прохождения студентами Консерватории концертной практики, репетиции хоровых и оркестровых коллективов, переводные и государственные экзамены.