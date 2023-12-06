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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Массовке обещали 3500 рублей: объявления о съемках сериала «Слово пацана» в Крыму оказались фейком

В Крыму опровергли сообщения о съемках сериала «Слово пацана».

Источник: Комсомольская правда

Информация о том, что в Крыму якобы будут снимать продолжение сериала «Слово пацана», не соответствует действительности. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» менеджер по подбору актеров массовых сцен Оксана Сазонова-Ступина.

В различных пабликах появились объявления о наборе актеров для массовых сцен сериала «Слово пацана». Желающим обещали 3500 рублей за смену. Стоит отметить, что такие объявления публиковали не только в крымских сообществах, но и в пабликах других российских городов. При этом даты съемок были одинаковы в каждом посте. Комментарии под такими записями были закрыты, контактов авторов не было. В итоге сообщения о съемках оказались фейком.

— Нет никаких съемок «Слово пацана», — заявила Сазонова-Ступина.

Менеджер рассказала, что обратилась в одну из групп, где было опубликовано такое объявление.

— Просила не вводить в заблуждение — не понимают, отвечают неадекватно, как боты, — заявила она.

Сазонова-Ступина сообщила, что в итоге соцсеть «ВКонтакте» удалила пост по жалобам.

— Но и до этого были подобные наборы на массовку, и, уверена, будут еще! Причем посты идут одинаковые по всей России, меняются только названия городов, — рассказала менеджер.

Специалист также добавила, что таких зарплат, которые были указаны в объявлениях, у актеров массовых сцен не бывает.

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