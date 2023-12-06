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6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Школьница из Хотимска попала в реанимацию с алкогольным отравлением

Семья девочки, где помимо нее есть еще четверо детей, находится в социально-опасном положении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства отравления алкоголем 12-летней школьницы из Хотимска (горпоселок в Могилевской области), сообщили в СК Беларуси в среду.

Девочку с признаками алкогольного отравления доставили в больницу сегодня, она была без сознания, уточнили в комитете.

Как выяснилось, накануне мать подростка вместе с сожителем и знакомым распивала спиртное.

«Периодически компания взрослых выходила на балкон покурить. Дети, которых в семье пятеро, оставались в квартире. Лишь утром следующего дня мужчина обратил внимание, что старшая падчерица находится в бессознательном состоянии и незамедлительно вызвал скорую», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Там также сказано, что в настоящее время девочка в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Следователям уже поступила информация, что семья подростка находится в социально-опасном положении, решается вопрос об изъятии детей.

В связи с произошедшим проводится проверка, в ходе которой следователи уделят особое внимание причинам и условиям, приведшим к алкогольному отравлению школьницы, рассказал в Следственном комитете.

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