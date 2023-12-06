Делят территорию и планируют разборки: донские подростки начали подражать популярному сериалу

Как сообщает паблик «Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону 161», подростки создали свою группу. Они выделили участок на карте, за который будут бороться. В чате они обсуждают, что драка будет «на кулаках, без холодняка», и устанавливают правила: «кто упал — не добивать».
«В Каменске подростки решили устроить битву за территорию “стенка на стенку”, чтобы запрессинговать “чушпанов”. Территорию даже выделили на карте», — написал автор публикации.
Ранее подражать сериалам начали подростки из Татарстана. СМИ также сообщали, что в Иркутске группа молодых парней зарезала школьника. Очевидцы сообщали, что перед этим нападавшие сказали: «С какого района, чушпан?».
В связи с ажиотажем вокруг сериала ряд чиновников выступили с критикой и потребовали запретить кинокартину. Так, детский омбудсмен Татарстана призывала Роскомнадзор провести проверку, а глава республики Рустам Минниханов заявил, что необходимо донести до федерального уровня, что сериал не соответствует политике властей.
Нашлись и те, кто не усмотрел в сериале ничего плохого. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что благодарна сериалу «Слово пацана» (18+) за подсвечивание проблемы с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде.
У жителей Ростовской области в социальных сетях мнения разошлись:
«Фильм тут ни при чем, сериал как раз о том, как не надо делать. Больше половины в этих бандах не дожили до 30 лет, другая часть умерла от наркотиков, а сколько горя они принесли людям, в первую очередь своим же родным».
«Сериал хороший, прекрасно передает то время, но дети так увлекаются главными героями, начинают подражать героям и не понимают, для чего это снимают. А показывают, как было трудно и как не надо».
«Причем здесь сериал? Бред. Если у школьников мозгов сейчас нет вообще, кроме телефонов, им даже заняться нечем».
«Почему у нас вообще является нормой популяризировать быдло?», «Романтизация криминала ни к чему хорошему не приведет», «Лучше бы книги так читали, как кулаками собрались махать».
В ГУ МВД России по Ростовской области рассказали, что по данному факту проводится проверка.
«Сотрудники полиции проверяют опубликованную в сети информацию о возможных конфликтах подростков в городе Каменске-Шахтинском. В рамках проверки также будут проведены мероприятия профилактического характера, направленные на недопущение совершения противоправных действий несовершеннолетними», — рассказали в ведомстве.
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