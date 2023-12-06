6 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
В Самарканде задержаны 47 представителей криминального мира
У задержанных обнаружены наркотические и психотропные вещества, холодное оружие — кастеты, биты и прочее.
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В Самаркандской области в рамках специальных мероприятий «Ударные 40 дней» ведутся действия по задержанию граждан, входящих в преступные группы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.
В частности, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали в Самаркандской области 47 представителей криминального мира.
В отношении 6 задержанных возбуждены уголовные дела, 25 граждан задержаны в административном порядке.
В ходе рейда у этих граждан были обнаружены наркотические и психотропные вещества, холодное оружие — кастеты, биты и прочее..Специальные рейдовые мероприятия продолжаются.