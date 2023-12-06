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6 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews

В Самарканде задержаны 47 представителей криминального мира

У задержанных обнаружены наркотические и психотропные вещества, холодное оружие — кастеты, биты и прочее.

Источник: УВД Самаркандской области

В Самаркандской области в рамках специальных мероприятий «Ударные 40 дней» ведутся действия по задержанию граждан, входящих в преступные группы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.

В частности, сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали в Самаркандской области 47 представителей криминального мира.

В отношении 6 задержанных возбуждены уголовные дела, 25 граждан задержаны в административном порядке.

В ходе рейда у этих граждан были обнаружены наркотические и психотропные вещества, холодное оружие — кастеты, биты и прочее..Специальные рейдовые мероприятия продолжаются.

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