«Мне позвонили и сказали, что произошло ЧП и дочь получила травму. Ее отправили домой. На мой вопрос о том, что случилось, ответили, что у нее кровь на голове, а они ничего не трогали… Как все произошло — не рассказали: знаю только, что дети якобы играли, и дочь ударилась о железную дверь… В школе нет медработника, после такого происшествия рану ей не обработали, в каком состоянии рана — тоже не посмотрели, отправили домой, врачей не вызвали. Она шла по улице, по скользким дорогам, могла еще раз упасть… Провожать ее пошла одноклассница! Я встретила дочь на полдороги до дома. Дорога заняла у нее примерно полчаса. Дома кровь не останавливалась. Я вызвала скорую, которая приехала уже через 20 минут. Дочь забрали — раны нужно было зашивать, наложили три шва. Она проведет в больнице еще несколько дней», — поделилась мать пострадавшей. По словам Марии Алексеевой, состояние ее дочери стабильное: девочка получает лекарства и уколы, ей делают перевязки. Однако мать волнует, почему руководство школы отпустило ребенка домой, не вызвав ей скорую помощь. «Я хочу узнать, почему в школе не было медработника? Кто должен отвечать за здоровье детей? Слава богу, в нашей ситуации все обошлось — дочь дошла до дома. Но она шла с открытой раной на голове, мы еле-еле сняли шапку, потому что шапка была вся в крови! А если бы она упала в обморок посреди дороги? Мы хотим разобраться в ситуации. Я написала заявление на администрацию школы… А еще к нам приезжал инспектор по делам несовершеннолетних», — рассказывает Мария Алексеева. Теперь женщина собирается переводить свою дочь в другую школу. В городском отделе образования пояснили, что во всех школах Караганды медицинское обслуживание ведется работниками поликлиник, но с этой школы медик уволилась как раз накануне происшествия. «Данный работник не является штатным работником школы — а работником поликлиники, закрепленной за школой, с которой у школы договор на медобслужиавние. Медицинский работник уволилась из школы 1 декабря, и школа написала письмо в поликлинику для скорейшего приема нового сотрудника, чтобы детям продолжала оказываться необходимая медпомощь. Что касается отправления девочки домой — вчера, 5 декабря, уже началось служебное расследование. Исполняющая обязанности директора и классный руководитель будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявили в городском отделе образования.