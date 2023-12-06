6 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
«Не пропустил ребенка на велосипеде». Водитель грузовика сбил насмерть 8-летнего мальчика в Гродно
Прокуратура сообщила подробности ДТП с гибелью 8-летнего мальчика в Гродно.
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В службе прокуратуры Гродненской области сообщили подробности смертельного ДТП в областном центре, в котором погиб малолетний ребенок.
Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что 21 августа в Гродно мальчик на велосипеде погиб под колесами грузовика. Авария произошла около 17.00 часов на улице О. Соломовой, когда водитель грузовика не пропустил ребенка.
Как установили, водитель ехал в сторону контрольно-пропускного пункта на улице Суворова, но не был внимателен за рулем. Так, фигурант не учел при выборе скорости обзорность дороги и особенности своего транспортного средства. В частности, он не снизил скорость движения, выполняя поворот, попал на проезжую часть подъезда к КПП.
— Обвиняемый не уступил дорогу выехавшему с тротуара 8-летнему мальчику, совершил на него наезд, — прокомментировали в прокуратуре.
От полученных травм ребенок умер в больнице.
В прокуратуре посчитали обоснованным инкриминируемое фигуранту нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
До суда фигурант останется под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело направлено в суд.