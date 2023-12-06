6 декабря, источник: Комсомольская правда
Попал в больницу с сотрясением: в Волжском отец ударил одноклассника дочери из-за травли
Под Волгоградом папа избил одноклассника дочери из-за буллинга.
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Полиция разбирается в вопиющем инциденте, который случился в школе № 13 в Волжском. 33-летний папа одной из старшеклассниц ударил ее 16-летнего одноклассника в голову. В итоге подростка госпитализировали с сотрясением. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по данному факту проводится проверка.
Конфликт произошел 5 декабря прямо в учебном заведении, куда отец школьницы специально пришел, чтобы выяснить отношение с юношей.
— 33-летний мужчина пришел в школу, чтобы поговорить с мальчиком, с которым у дочери длительное время происходит конфликтная ситуация. В ходе разговора, по предварительным данным, мужчина нанес удар головой в голову ребенка, — уточнили в полиции региона.
Мальчика сразу же отвели в медпункт, затем он попал в больницу. Врачи диагностировали «сотрясение головного мозга». Известно, что пострадавший характеризуется положительно, на учете не состоит. Вину отца определят правоохранительные органы.
В администрации Волжского лаконично прокомментировали ситуацию:
— По информации управления образования: конфликта как такового не было, это подтверждают дети. Инцидент произошел после уроков. Мальчика сразу завели в медпункт, сообщили родителям и в полицию.