6 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Мужчина с ножом и в маске напал на букмекерскую контору в Атырау
Утром 3 декабря в полицию обратился сотрудник букмекерской конторы и сообщил, что совершено разбойное нападение, сообщает Zakon.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ходе проверки установлено, что около 08:55 мужчина в маске, примерно 20−25 лет, угрожая сотруднику организации кухонным ножом, забрал 143 тыс. тенге и скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 25-летнего жителя города. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 192 УК РК.
Начато расследование.