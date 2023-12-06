6 декабря, источник: МК.RU Красноярск
Сход лавины на трассу произошел на юге Красноярского края
В горах на юге Красноярского края произошел сход лавины вечером 6 декабря.
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Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В Красноярском крае на 24 километре трассы Курагино-Черемшанка произошел сход снежной массы. Сошедшая лавина привела к перекрытию движения по автодороге на 30-метровом участке. По данным МЧС, пострадавших нет.
Сейчас трассу расчищают 11 человек и 7 единиц техники. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность на месте схода снежной лавины в Курагинском районе.
«Эта первый сход снежных масс в осенне-зимний период. За зимний сезон 2022−2023 годов произошел 31 сход снежных масс», — сообщили спасатели.
Обновлено: В 21:45 дорога частично расчищена. Организовано реверсивное движение.
Ранее в Красноярском крае вынесли приговор по делу о гибели семьи под лавиной в Норильске.