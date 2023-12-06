6 декабря, новости Узбекистана, источник: РИА Новости
На таджикско-узбекской границе задержали крупную партию героина
На таджикско-узбекской границе задержали партию героина, весом 71 килограмм.
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ДУШАНБЕ, 6 дек — РИА Новости. Крупная партия героина, весом более 71 килограмма, была задержана на таможенном посту «Фотехабад» на севере Таджикистана на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в пресс-центре Таможенного комитета Таджикистана.
«При осмотре прицепа грузовика было изъято 65 черных полиэтиленовых пакетов с белым порошком. Согласно экспертизе, это был героин общим весом 71 килограммов 110 грамм», — сказал собеседник агентства.
По его данным, за рулем грузовика, зарегистрированного в России, находился 31-летний житель Согдийской области Махровар Буриев.