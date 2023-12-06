Что известно о гибели экс-депутата Рады Ильи Кивы в Подмосковье

Кива был активным участником «майдана» и боевых действий на стороне киевского режима в Донбассе, однако затем примкнул к оппозиции. В начале 2022 года он уехал в Россию, где активно критиковал украинское руководство и поддерживал специальную военную операцию.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Тело Кивы с раной на голове было найдено на территории одного из отелей в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья, сообщили в оперативных службах.
Неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия, от полученных ранений он умер на месте, отметили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).
Оперативные мероприятия по розыску предполагаемого убийцы проходят на территории ЦФО, сообщили в правоохранительных органах.
Предполагаемые организаторы убийства
Служба безопасности Украины (СБУ) могла нести ответственность за убийство Ильи Кивы, сообщил источник агентства Reuters.
По предварительным данным, убийство Ильи Кивы носило заказной характер, среди версий преступления следствие рассматривает «украинский след», сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Илья Кива родился 2 июня 1977 года. Окончил Харьковский юридический университет им. Ярослава Мудрого и Академию МВД Украины.
В 2014 году возглавил батальон патрульной службы милиции особого назначения «Полтавщина», был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. Возглавлял Всеукраинский союз ветеранов АТО, руководил отделением «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ) на востоке Украины.
В 2015—2016 годах руководил департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Был советником министра внутренних дел Арсена Авакова и председателем профсоюзов МВД Украины.
С 2017 по 2019 год — глава Социалистической партии Украины. Был одним из кандидатов на выборах президента в марте 2019 года. В июле 2019 года прошел в парламент по списку партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Офис генерального прокурора Украины 6 марта 2022 года предъявил Киве обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене. Он был лишен мандата депутата Рады. 16 марта 2022 года Госбюро расследований (ГБР) объявило экс-депутата в розыск.
В апреле 2022 года Кива заявил, что намерен просить защиту и политическое убежище в РФ, где обосновался с января 2022 года.
В ноябре 2023 года суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по нескольким статьям, включая госизмену.