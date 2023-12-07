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7 декабря, источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Под Волгодонском при пожаре в доме погиб человек

В Волгоднском районе при пожаре погиб человек.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Трагедия случилась в хуторе Прогресс 6 декабря.

Около 20:30 пламя вспыхнуло в доме № 16 на улице Лермонтова. Огонь охватил примерно 120 квадратных метров. На вызов приехали восемь спасателей на двух единицах спецтехники.

— В результате пожара погиб человек. Его личность и причина смерти устанавливают правоохранители, — сообщили в донском ГУ МЧС.

Из-за чего случился пожар, пока не ясно. Это станет известно после необходимых экспертиз.

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