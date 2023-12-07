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7 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Смертельная авария: в Щучинске водитель сбил пешехода и скрылся

Жительница Щучинска скончалась от травм, которые получила в результате наезда автомобиля, водитель которого скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Лежащую на земле жительницу Щучинска обнаружили прохожие, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники, прибывшие на место, нашли возле пострадавшей осколки деталей машины. Было установлено, что пострадавшая получила травмы во время аварии, передает 716kz.

С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти и она скончалась. В полиции завели дело и в ходе расследования установили владельца автомобиля, который совершил смертельный наезд.

«При визуальном сравнении обнаружено сходство деталей, изъятых с места происшествия, и повреждений на транспортном средстве. В ходе расследования автомашина изъята и водворена на специализированную стоянку. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование».

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Полицейские задержали 31-летнего водителя арестованного автомобиля. Расследование проходит в рамках статьи 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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