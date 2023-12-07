Смертельная авария: в Щучинске водитель сбил пешехода и скрылся

Лежащую на земле жительницу Щучинска обнаружили прохожие, они сообщили об этом в полицию. Сотрудники, прибывшие на место, нашли возле пострадавшей осколки деталей машины. Было установлено, что пострадавшая получила травмы во время аварии, передает 716kz.
С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти и она скончалась. В полиции завели дело и в ходе расследования установили владельца автомобиля, который совершил смертельный наезд.
Полицейские задержали 31-летнего водителя арестованного автомобиля. Расследование проходит в рамках статьи 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».