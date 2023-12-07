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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

Мигрант, сбивший студентку на острове Русский, был судим и взял авто по липовым правам

Фальшивые документы у водителя изъяли в 2022 году.
Источник: ГУ МВД

В истории со смертельной аварией, которая произошла на острове Русский, всплыли новые подробности. Как удалось выяснить «Комсомольской правде — Владивосток», мигрант взял машину в аренду по липовому удостоверению. Подробности — в материале.

Мужчина взял автомобиль по договору, показав арендодателю фальшивое водительское удостоверение. Вскоре полиция выяснила, что документ липовый, и в 2022 году его изъяли, а самого мигранта осудили по статье 327 УК РФ. Но это не стало для него преградой.

«Однако договор продолжил действовать, так как нигде не был зарегистрирован. Он у него как был, так и остался», — объяснили корреспонденту в прокуратуре.

После смертельного ДТП суд в качестве меры пресечения заключил мигранта в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) продолжается.

Также выяснилось, что погибшая 19-летняя девушка была студенткой Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета.

Амалия Горелова училась на 2 курсе направления «Психология». Девушка осознанно выбрала эту профессию и прилагала максимум сил для достижения хороших результатов: активно занималась, работала самостоятельно и дополнительно изучала цифровые технологии.

Однокурсники Амалии, со многими из которых она дружила, отзываются о ней как об открытом, добром и светлом человеке.

«Амалия никогда не унывала, была очень общительной, с каждым могла выстроить дружеские отношения. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написано на сайте ДВФУ.

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