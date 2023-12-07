7 декабря, источник: PrimaMedia.ru
В Приморье подросток до смерти забил 34-летнего малознакомого собутыльника
Расследование уголовного дела длилось с августа 2023 года.
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В Пограничном районе перед судом предстанет несовершеннолетний, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
Расследование уголовного дела длилось с августа 2023 года. По версии следствия, тогда 16-летний подросток, распивая алкогольные напитки с малознакомым ему 34-летним мужчиной, напал на собутыльника в ходе ссоры. Парень нанес своему оппоненту не менее десяти ударов по лицу и телу. Пострадавшего в итоге забрали в больницу, от полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.