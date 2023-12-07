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Спецоперация на Украине
03:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Ущерб на миллион: в Приморье наглый пассажир ограбил таксиста и угнал его авто

Во Владивостоке пассажир такси лишил водителя машины, телефона и денег.

Источник: ГУ МВД

Во Владивостоке 29-летний житель города ограбил таксиста и угнал его машину. Водитель обратился в полицию и рассказал, как все произошло, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как поделились в пресс-службе УМВД России по Приморью, все случилось на проспекте 100-летия Владивостока. Водитель выполнил заявку и привез клиента к нужному адресу. Однако в какой-то момент мужчины поссорились, тогда пассажир прямо из-под носа похитил телефон таксиста и убежал.

Водитель пытался догнать пассажира, но тщетно. А когда вернулся к тому месту, где оставил автомобиль, обнаружил, что его нет.

Полиция отыскала автомобиль в районе улицы Ильичева, но оказалось, что из салона похитили 18 тысяч рублей. Общая стоимость ущерба превысила миллион рублей.

Приморца уже задержали. В отдел полиции доставили жителя приморской столицы, который признался во всех своих преступлениях: в грабеже, угоне автомобиля и хищении денег. На него завели три уголовных дела и заключили под стражу.

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