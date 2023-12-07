03:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Ущерб на миллион: в Приморье наглый пассажир ограбил таксиста и угнал его авто
Во Владивостоке пассажир такси лишил водителя машины, телефона и денег.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во Владивостоке 29-летний житель города ограбил таксиста и угнал его машину. Водитель обратился в полицию и рассказал, как все произошло, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Как поделились в пресс-службе УМВД России по Приморью, все случилось на проспекте 100-летия Владивостока. Водитель выполнил заявку и привез клиента к нужному адресу. Однако в какой-то момент мужчины поссорились, тогда пассажир прямо из-под носа похитил телефон таксиста и убежал.
Полиция отыскала автомобиль в районе улицы Ильичева, но оказалось, что из салона похитили 18 тысяч рублей. Общая стоимость ущерба превысила миллион рублей.
Приморца уже задержали. В отдел полиции доставили жителя приморской столицы, который признался во всех своих преступлениях: в грабеже, угоне автомобиля и хищении денег. На него завели три уголовных дела и заключили под стражу.