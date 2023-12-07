Армия Гайаны сообщила о потере связи с вертолетом у границы с Венесуэлой

В пресс-релизе уточняется, что в вертолете находились три члена экипажа и четыре пассажира. В 18:20 мск вертолет подал сигнал аварийного локатора с координатами, после чего перестал выходить на связь, сообщают GDF. Поисково-спасательную операцию осложняют неблагоприятные условия в регионе, сообщила гайанская армия.
6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил регион Эссекибо, в котором расположен Арау, частью венесуэльской территории и призвал Национальную ассамблею республики принять закон о защите спорного региона. Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что его страна предпринимает все шаги, необходимые для защиты от Венесуэлы.
4 декабря прошел референдум, по результатам которого около 95% граждан Венесуэлы проголосовали за включение Эссекибо в состав страны. Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии региона Венесуэлой.
17 февраля 1966 года Венесуэла и Гайана подписали Женевский договор. Он сделал Гайану правопреемницей Британской империи в вопросе решения территориальных споров в этом регионе. В 1999 году третейский суд в Париже признал территорию Эссекибо частью Гайаны. Власти Гайаны обратились в Международный суд ООН, чтобы добиться подтверждения этого решения. Суд обязал Венесуэлу не предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над этой территорией. Однако проведение референдума суд не запретил.