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08:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Армия Гайаны сообщила о потере связи с вертолетом у границы с Венесуэлой

Силы обороны Гайаны (GDF) заявили, что потеряли связь с вертолетом, когда тот находился в 48 км от граничащего с Венесуэлой поселка Арау. Об этом GDF сообщили в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Источник: Nicolas Maduro

В пресс-релизе уточняется, что в вертолете находились три члена экипажа и четыре пассажира. В 18:20 мск вертолет подал сигнал аварийного локатора с координатами, после чего перестал выходить на связь, сообщают GDF. Поисково-спасательную операцию осложняют неблагоприятные условия в регионе, сообщила гайанская армия.

6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил регион Эссекибо, в котором расположен Арау, частью венесуэльской территории и призвал Национальную ассамблею республики принять закон о защите спорного региона. Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что его страна предпринимает все шаги, необходимые для защиты от Венесуэлы.

4 декабря прошел референдум, по результатам которого около 95% граждан Венесуэлы проголосовали за включение Эссекибо в состав страны. Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии региона Венесуэлой.

17 февраля 1966 года Венесуэла и Гайана подписали Женевский договор. Он сделал Гайану правопреемницей Британской империи в вопросе решения территориальных споров в этом регионе. В 1999 году третейский суд в Париже признал территорию Эссекибо частью Гайаны. Власти Гайаны обратились в Международный суд ООН, чтобы добиться подтверждения этого решения. Суд обязал Венесуэлу не предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над этой территорией. Однако проведение референдума суд не запретил.

Эрдни Кагалтынов

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