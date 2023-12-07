05:20 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало кадры уничтожения «Ланцетами» станций связи ВСУ

ВДВ поразили «Ланцетами» на берегу Днепра радиолокаторы и станцию связи ВСУ.

Спецоперация на Украине
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ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Российские десантники уничтожили при помощи беспилотников «Ланцет» две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, цели находились в украинском тылу, сообщили РИА Новости в Минобороны.

«Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра была обнаружена радиолокационная станция (РЛС) СТ-68 ВСУ, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра» — отметили в ведомстве.

СТ-68 — трехмерный радиолокатор ПВО средней дальности советского производства. Предназначен для обнаружения и сопровождения маловысотных целей, в том числе стратегических крылатых ракет класса «воздух—земля», в активных и пассивных помехах при наличии интенсивных отражений от земли и в сложных метеоусловиях.

Для уничтожения целей командование соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» приняло решение задействовать барражирующий боеприпас «Ланцет».

«Профессионально и грамотно управляя “Ланцетом”, оператор беспилотника прямым попаданием вывел из строя РЛС противника» — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что разведчики ВДВ в дальнейшем также выявили и поразили «Ланцетами» украинский радиолокатор РЛС П-18 на боевой позиции и мобильную станцию связи ВСУ.

П-18 — мобильная двухкоординатная радиолокационная станция кругового обзора метрового диапазона волн. Была разработана в СССР. Предназначена для своевременного обнаружения и сопровождения воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии «стелс», в пределах зоны видимости, определения государственной принадлежности и выдачи их координат (дальность, азимут) потребителям информации о воздушной обстановке.

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