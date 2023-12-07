7 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Большегруз перевернулся на ж/д переезде в Тулунском районе
Авария произошла в Шерагуле.
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Большегруз перевернулся на железнодорожном переезде в Шерагуле Тулунского района сегодня утром, 7 декабря. Подробности аварии и информация о пострадавших уточняется, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП 38RUS» в социальной сети «ВКонтакте» (12+).
Напомним, что массовая авария произошла на участке федеральной трассы «Сибирь» в Тайшетском районе 30 ноября около 13.40. Известно, что на участке дороги столкнулись легковушка, автобус, автодом и грузовик. В результате ДТП пострадали два человека.