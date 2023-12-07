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7 декабря, источник: Хабаровский край сегодня

«Новогоднюю» схему обмана россиян придумали мошенники

Злоумышленники предлагают поучаствовать в розыгрыше бесплатных билетов.

Источник: Хабаровский край сегодня

МВД России предупреждает граждан о том, что в преддверии Нового года по всей стране активизируются телефонные и интернет-мошенники. В этот раз злоумышленники придумали еще одну схему обмана, в которую легко попасть, если не сохранять бдительность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Действуют мошенники через мессенджеры. Отправляют гражданам сообщения, в которых предлагают принять участие в розыгрыше бесплатных билетов на различные новогодние представления: утренники, концерты известных исполнителей, кремлевскую ёлку.

 — К сообщению прилагается специальная ссылка, якобы служащая для составления заявки, но на самом деле ведущая на фишинговый сайт. Перейдя по ней, предлагается ввести свои персональные и платёжные данные якобы для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша, — комментируют специалисты МВД России.

При заполнении анкеты мошенники получают не только персональные данные человека, но и доступ к его платежным средствам. Тем самым, у злоумышленников появляется возможность взять кредит на имя жертвы или похитить ее сбережения.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют не принимать участия в подобных акциях и розыгрышах, а также предупредить своих близких об этой схеме мошенничества.

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