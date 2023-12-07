7 декабря, источник: АиФ Кубань
Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
Авария произошла на трассе Краснодар — Верхнебаканский вечером 6 декабря.
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Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Авария с участием большегрузов и автобуса произошла на трассе Краснодар — Верхнебаканский 6 декабря около 20:30.
По предварительным данным, водитель «КамАЗа» допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом «Мерседес». Иномарку от удара выбросило на встречку, где она столкнулась с фурой. Погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса.
Водители грузовых автомобилей госпитализированы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напомним, ранее на Кубани после ДТП, где пострадали 14 человек, возбудили уголовное дело. На трассе «Славянск-на-Кубани — Темрюк» столкнулись бензовоз и микроавтобус. В аварии погибли оба водителя и пассажир автобуса.