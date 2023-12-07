7 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
Чистка продолжается: в Ташобласти задержали 34 участников преступной группы
В ходе рейдов у задержанных изъяли оружие, электрошокеры, 11 кг наркотиков и более 8 тыс. психотропных препаратов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Ташкентской области в рамках специального профилактического мероприятия «Долзарб 40 кунлик» были задержаны 34 участника преступной группы.
В отношении 11 из них возбуждены уголовные дела, 23 гражданина задержаны в административном порядке.
В ходе рейдов у задержанных изъяли 13 ед. пневматического и охотничьего оружия, боеприпасы и электрошокеры, ножи, кастеты и биты.
Также было выявлено более 50 случаев, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В частности, изъято 11 кг наркотиков и 8 703 ед. психотропных и сильнодействующих препаратов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 64 лица, разыскиваемых за совершение преступлений и скрывшихся от суда и следственных органов.