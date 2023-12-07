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7 декабря, источник: Newslab.ru

Норильчанин спас 8-летнего ребенка от ненормального мужчины в подъезде (видео)

В Норильске Красноярского края неизвестный в подъезде удерживал ребенка.

Источник: РИА "Новости"

В Норильске Красноярского края неизвестный в подъезде удерживал ребенка. Как рассказали в полиции, все произошло в жилом доме в Кайеркане и попало на камеру видеонаблюдения.

Накануне, 6 декабря, в дежурную часть обратилась мать 8-летнего мальчика. Она рассказала, что неизвестный мужчина в подъезде схватил за портфель и удерживал её сына. На помощь пришел мужчина-очевидец.

Полицейские выехали на место происшествия и по камерам установили личность мужчины, им оказался 36-летний местный житель.

Участковыми уполномоченными полиции он сразу же был помещен в медицинское учреждение для принудительного лечения.

Полиция Красноярского края выражает искреннюю благодарность очевидцу, не прошедшему мимо!

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