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7 декабря, источник: АиФ Уфа

В Уфе приостановили работу ночного клуба, в котором отравилась школьница

По решению прокуратуры ночное заведение временно прекратило работу, помещения опечатаны.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, ночной клуб арендовал помещение.

В ходе проверки при участии специалистов МЧС России по РБ выявлено, что объект не соответствует требованиям пожарной безопасности. Так, система автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией людей во время пожара находится в неисправном состоянии. Не организованы работы по ее ремонту и техническому обслуживанию, пути эвакуации не соответствуют нормам, здание не укомплектовано огнетушителями.

«Прокуратура Уфы обратилась в суд с требованием устранить выявленные нарушения в течение шести месяцев с момента вступления судебного акта в силу. В обеспечительных целях прокурор потребовал приостановить эксплуатацию здания», — сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства, судебные приставы помещение опечатали, доступ людей ограничен.

Также в адрес арендатора внесено представление, и возбуждены административные дела в области защиты прав потребителей и нарушении санитарных норм.

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