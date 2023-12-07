7 декабря, источник: АиФ Уфа
В Уфе приостановили работу ночного клуба, в котором отравилась школьница
По решению прокуратуры ночное заведение временно прекратило работу, помещения опечатаны.
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По информации пресс-службы надзорного ведомства, ночной клуб арендовал помещение.
В ходе проверки при участии специалистов МЧС России по РБ выявлено, что объект не соответствует требованиям пожарной безопасности. Так, система автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией людей во время пожара находится в неисправном состоянии. Не организованы работы по ее ремонту и техническому обслуживанию, пути эвакуации не соответствуют нормам, здание не укомплектовано огнетушителями.
«Прокуратура Уфы обратилась в суд с требованием устранить выявленные нарушения в течение шести месяцев с момента вступления судебного акта в силу. В обеспечительных целях прокурор потребовал приостановить эксплуатацию здания», — сообщили в ведомстве.
Суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства, судебные приставы помещение опечатали, доступ людей ограничен.
Также в адрес арендатора внесено представление, и возбуждены административные дела в области защиты прав потребителей и нарушении санитарных норм.