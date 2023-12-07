Пьяный водитель акима попал в ДТП в ВКО

По данным пресс-службы Катон-Карагайского районного суда, 4 декабря водитель акима одного из сельских округов совершил ДТП в нетрезвом состоянии. Мужчина не справился с управлением и въехал в фонарный столб.
«В результате дорожно-транспортного происшествия причинен материальный ущерб Катон-Карагайскому сельскому акимату. Ущерб погашен в добровольном порядке», — отметили в суде.
Суд признал водителя виновным по ч.3 ст. 608 КоАП РК и назначил ему 20 суток ареста, а также на семь лет лишил права управления транспортными средствами.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, ранее на заседании Совета по этике Восточно-Казахстанской области рассмотрели случай акима Малеевского сельского округа района Алтай Владимира Молоткова. Как выяснилось, чиновник попал в аварию на служебной машине, а во время медицинского освидетельствования в его крови обнаружили алкоголь.
После этого суд лишил его права управлять автомобилем на семь лет и арестовал на 15 суток.
Позже в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области сообщили, что оскандалившегося акима Малеевского сельского округа района Алтай уволили с занимаемой должности.