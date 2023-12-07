7 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
В Самарканде водителя Malibu, сбившего насмерть пешехода, лишили свободы на 6 лет
Подсудимый, который сбил молодого человека, переходившего дорогу, приговорен к 6 годам тюрьмы.
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Ранее мы сообщали, что в Самарканде водитель автомобиля Malibu сбил пешехода, переходившего дорогу. Водитель доставил пострадавшего в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, пешеход скончался.
В Ургутском районном суде по уголовным делам было рассмотрено данное уголовное дело.
В ходе суда отец погибшего молодого человека рассказал, что его сын занимался спортом, был чемпионом нескольких соревнований, и попросил суд назначить более строгое наказание.
По словам отца, водитель ехал на очень большой скорости и даже не нажал на тормоз.
Согласно приговору суда, подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 266 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека), и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.