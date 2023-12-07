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7 декабря, источник: "Российская газета"

Под Красноярском в ДТП с двумя фурами погибли 35 коров

Жертвами столкновения двух грузовиков в Емельяновском районе Красноярского края стали перевозившиеся в полуприцепе 35 коров.

Источник: ГУ МВД

Авария произошла накануне вечером на пятом километре автодороги «Обход города Красноярска». КамАЗ с четырьмя десятками голов скота в полуприцепе выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania, после чего у съехавшего в кювет отечественного грузовика загорелась кабина, рассказали в региональном главке МВД.

По информации госавтоинспекторов, из 40 коров, которые перевозились в грузовике КамАЗ, 35 погибли, водитель госпитализирован. Груз из прицепа шведского автомобиля отлетел в легковой автомобиль Lada.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии.

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