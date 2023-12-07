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7 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Сбившему насмерть студентку из Владивостока мигранту аннулируют вид на жительство

Первореченский районный суд вынес решение о заключении под стражу.

Источник: PrimaMedia.ru

Иностранцу, который за рулем микроавтобуса насмерть сбил 19-летнюю студентку на Русском во Владивостоке, аннулируют вид на жительство, сообщает ИА PrimaMedia. Эти и другие подробности озвучили в пресс-службе УМДВ России по Приморскому краю.

Напомним, что жесткая авария произошла накануне. Иностранный гражданин, находясь за рулем Toyota Voxy и не имеющий водительского удостоверения, сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент ДТП попал на камеру наблюдения.

В полиции уточнили, что мужчина на территории Приморского края мужчина находится на законных основаниях.

«В 2013 году, с учетом установленной Правительством Российской Федерации квоты, гражданину было выдано разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Позже, в 2016 году, ему был оформлен вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В среду, 6 декабря, Первореченский районный суд Владивостока заключил водителя под стражу сроком на 2 месяца. На 29-летнего мигранта заведено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

Когда вина мужчины будет доказана, и приговори вступит в законную силу, за совершение тяжкого преступления вид на жительство иностранному гражданину будет аннулирован, а после отбытия наказания — вынесено решение о нежелательности его пребывания в Российской Федерации.

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