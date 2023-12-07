7 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Сбившему насмерть студентку из Владивостока мигранту аннулируют вид на жительство
Первореченский районный суд вынес решение о заключении под стражу.
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Иностранцу, который за рулем микроавтобуса насмерть сбил 19-летнюю студентку на Русском во Владивостоке, аннулируют вид на жительство, сообщает ИА PrimaMedia. Эти и другие подробности озвучили в пресс-службе УМДВ России по Приморскому краю.
Напомним, что жесткая авария произошла накануне. Иностранный гражданин, находясь за рулем Toyota Voxy и не имеющий водительского удостоверения, сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент ДТП попал на камеру наблюдения.
В полиции уточнили, что мужчина на территории Приморского края мужчина находится на законных основаниях.
«В 2013 году, с учетом установленной Правительством Российской Федерации квоты, гражданину было выдано разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Позже, в 2016 году, ему был оформлен вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Когда вина мужчины будет доказана, и приговори вступит в законную силу, за совершение тяжкого преступления вид на жительство иностранному гражданину будет аннулирован, а после отбытия наказания — вынесено решение о нежелательности его пребывания в Российской Федерации.