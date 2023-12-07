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7 декабря, источник: МК.RU Волгоград

Волгоградцы получили сообщения мошенников от имени руководителей Камышина

Жители Волгоградской области получают в мессенджерах сообщения якобы от руководителей Камышина.

Источник: Jonas Leupe/CC0

В администрации города предупредили, что их рассылают мошенники.

В Волгоградской области стал известен еще один способ дистанционного мошенничества. Злоумышленники пишут пользователям мессенджера Telegram и представляются руководителями Камышина.

В администрации города отметили, что такие сообщения приходят с неизвестных номеров. Аферисты создают фейковые аккаунты для обмана граждан.

В пресс-службе администрации Камышина призвали не верить подобным сообщениям, а также не отправлять мошенниками какую-либо информацию.

Напомним, волгоградка пыталась обмануть микрофинансовые организации на 630 тыс. рублей. 32-летней жительнице поселка Новониколаевского грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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