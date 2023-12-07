Задержаны и допрошены активные участники массовой драки на севере Петербурга

Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ и допрошены в качестве подозреваемых.
«Фонтанка» показывала драку на Бобыльской улице, 2, которая произошла вечером 4 декабря. Часть махавших кулаками была одета в спецформу. Были госпитализированы трое — юноши 20 и 22 лет, уроженцы южных регионов страны. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). После драки полиция провела там же масштабный миграционный рейд, нарушения миграционного законодательства обнаружились у ста с лишним человек.
«Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий по установлению иных участников конфликта», — отмечают в полиции.