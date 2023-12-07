7 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Казахстанца освободили из рабства
В Абайской области мужчину несколько недель держали в трудовом рабстве, сообщает Zakon.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В полицию обратилась женщина по факту исчезновения брата, 1973 года рождения, страдающего психическими расстройствами.
Полицейские установили, что мужчину удерживали в течение трех недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве.
Потерпевшего вернули родственникам.