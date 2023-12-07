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7 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Казахстанца освободили из рабства

В Абайской области мужчину несколько недель держали в трудовом рабстве, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В полицию обратилась женщина по факту исчезновения брата, 1973 года рождения, страдающего психическими расстройствами.

«В ходе проверки информации сотрудники областного УБОП задержали двоих мужчин, которые путем обмана забрали телефон и вывезли его из Семея в крестьянское хозяйство, находящееся в 200 км от города в целях трудовой эксплуатации», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчину удерживали в течение трех недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 128 УК “Торговля людьми”, — говорится в сообщении.

Потерпевшего вернули родственникам.

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