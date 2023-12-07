7 декабря, источник: Коммерсантъ
В многоэтажном доме в Новороссийске взорвался газ
Ранним утром 7 декабря в Новороссийске произошел взрыв газа в многоэтажном доме.
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Около 4:30 взрыв погремел по адресу Героев Десантников, 37, сообщается в Telegram-канале АО «Новороссийская управляющая компания».
В публикации говорится, что все службы АО «НУК», включая гендиректора Леонида Юрченко, оперативно прибыли на место ЧП. Предварительной причиной взрыва назвали нарушение правил безопасности по эксплуатации газового оборудования во время семейного конфликта, говорится в публикации АО «НУК». В соцсетях очевидцы утверждают, что накануне в квартире, где произошел взрыв, поссорилась семейная пара, жена уехала, а мужчина остался.
В компании отметили, что обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов, вентканалов по данному адресу осуществлялось в соответствии с графиком, в полном объеме и согласно требованиям жилищного законодательства.
Очевидцы в соцсетях рассказали, что квартиры ниже четвертого этажа оказались затоплены. Соседние квартиры при этом не обрушились, утверждают местные жители. Сообщается также, что за взрывом последовал сильный пожар, один человек якобы погиб.
Вячеслав Рыжков.