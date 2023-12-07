7 декабря, источник: Фонтанка
Взрыв на складе в Петербурге: пострадали ребенок и взрослые, котел вылетел наружу — в машину. Показываем фото
Четверо пострадали при разгерметизации котла на складе в Петербурге.
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Самодельная система обогрева подвела сотрудников склада по хранению овощей и фруктов на улице Салова на юге Петербурга ночью 7 декабря. Госпитализированы четыре человека.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент на улице Салова, 44, корпус 1, произошел около полуночи. По предварительной информации, в результате разгерметизации котла произошел выброс пара и обрушение конструкций на площади 10 кв. м.
Пострадали четыре человека, в том числе девочка 12 лет. Трёх взрослых женщин увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У одной были ожоги, у двух травмы. Девочку доставили в детскую больницу № 5.
В районной администрации пояснили, что котельная частная. ЧП сопровождалось обрушением смежной стены.
По данным «Фонтанки», отопительный котел вылетел из помещения и задел стоящий у здания легковой «Мерседес». Произошло обрушение стен котельной по всей площади и обрушение стены склада на площади 15 кв. м.
Прокуратура Фрунзенского района Петербурга устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.