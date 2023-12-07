7 декабря, источник: РИА Новости
В Калининградской области задержали мужчину за госизмену
ФСБ задержала украинского агента, подыскавшего поджигателей в 15 регионах России.
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жителя Калининградской области задержали за государственную измену: по заданию Киева подыскал исполнителей для поджогов в 15 регионах России, сообщает в четверг ФСБ РФ.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность пособника украинских спецслужб. <…> В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям “Содействие в диверсионной деятельности” и “Государственная измена”», — говорится в релизе.
По данным ведомства, подозреваемый в мессенджерах стал сотрудничать с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за деньги искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры.
С февраля по март этого года подозреваемый привлек к диверсиям «ряд лиц, проживающих в 15 регионах России». Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом правоохранительные органы предотвратили пять из них и задержали 10 исполнителей.
«Также в рамках расследования уголовного дела задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», — указано в сообщении.