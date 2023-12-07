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7 декабря, источник: Ura.ru

В Перми трамваям отключили подачу электричества

В Перми экстренно изменили три трамвайных маршрута. На линии электропередач произошла авария, пояснили в городском департаменте транспорта.

«В связи с необходимостью проведения оперативных ремонтных работ, временно отключено напряжение сети. Трамваи № 4, 7 и 12 едут в объезд через улицы Максима Горького — Революции — Центральный рынок — Борчанинова», — сообщает департамент в Telegram.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил 6 декабря, что скоро трамвайный парк Перми будет обновлен. Из 90 трамваев 70 будут новыми.

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