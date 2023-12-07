7 декабря, источник: АиФ Челябинск
Шестерых фигурантов дела об убийстве 17-летнего челябинца оставили в СИЗО
Ещё одному изменили меру пресечения на домашний арест.
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Центральный райсуд оставил в СИЗО шестерых из семи фигурантов дела об убийстве 17-летнего подростка возле ТРК «Космос» в Челябинске. Ещё одному обвиняемому меру пресечения изменили на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фигурантов дела обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Шестеро обвиняемых останутся под стражей как минимум до 10 марта 2024 года.
«Решается вопрос о внесении апелляционного представления на постановление суда в части изменения 18-летнему обвиняемому меры пресечения на домашний арест», — сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, преступление было совершено вечером 9 апреля. По версии следствия, группа парней начала избивать юношу, после чего один из нападавших ударил его ножом. Ранение оказалось смертельным. Обвинение по делу предъявили семи фигурантам, ещё трое находятся в розыске.