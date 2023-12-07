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7 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

В Петербурге на КАД загорелся автобус с людьми: видео

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря, ФедералПресс. На внутреннем кольце КАД возле Горелово вспыхнул автобус. В момент ЧП в нем находились пассажиры.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как передает телеграм-канал «Mash на Мойке», пожар начался в кабине водителя. Людей вывели прямо на КАД.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент информацию о пострадавших и причины возгорания выясняют.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пять человек пострадали из-за взрыва в котельной на юге Петербурга.

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