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Спецоперация на Украине
10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности стрельбы в школе Брянска

Ученица восьмого класса гимназии № 5 открыла огонь на уроке биологии, сообщает издание Baza в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, школьница поднялась на четвертый этаж, вошла в кабинет и несколько раз выстрелила. Она успела ранить четверых человек.

Ранее стало известно, что подросток пронесла в школу оружие, из которого открыла огонь. По предварительным данным, она была вооружена дробовиком отца.

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