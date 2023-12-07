10:23 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыты подробности стрельбы в школе Брянска
Ученица восьмого класса гимназии № 5 открыла огонь на уроке биологии, сообщает издание Baza в Telegram.
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По данным источника, школьница поднялась на четвертый этаж, вошла в кабинет и несколько раз выстрелила. Она успела ранить четверых человек.
Ранее стало известно, что подросток пронесла в школу оружие, из которого открыла огонь. По предварительным данным, она была вооружена дробовиком отца.