Под Волгоградом в кабине фуры Mercedes-Benz нашли мертвого водителя. Трагедия произошла в Михайловском районе, скончавшийся — азербайджанец. С родины он гнал машину с фундуком. Уже известно, что мужчине было 55 лет, он умер из-за проблем с сердцем. Все случилось у местной остановки «Рижский рынок». Именно там водитель решил сделать остановку и переночевать. Но не вышел из кабины и к середине следующего дня. Дальнобойщики почуяли неладное, стали стучать, сообщает v102 со ссылкой на собственный источник.